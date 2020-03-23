Виплата пенсіонерам по 1 тисячі гривень: в ПФУ назвали умову

Для разової виплати по 1 тисячі грн пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тисяч грн, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.
Про це заявили у Пенсійному фонді, повідомляють "Українські Новини".
"Здійснення вищевказаних виплат вимагає внесення змін до закону України про Державний бюджет України на 2020 рік, а також внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 24 січня 2020 року № 22 про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2020 рік", - сказано у повідомленні.
Також у фонді зазначили, що станом на початок 2020 року чисельність осіб, розмір пенсії яких не перевищує 5 тис. грн, становила 10 млн осіб. Загальна сума витрат на виплату зазначеної категорії пенсіонерів одноразової виплати у розмірі 1 тис. гривень складе 10 млрд грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в Україні скасували осучаснення пенсій у березні, яке повинно було привести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення по пенсіях буде прийнято "протягом року".
Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.
В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020-го. В середньому для пенсіонерів старше 80 років надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.
В Україні у травні проведуть індексацію пенсій, а також встановлять доплату для окремих категорій пенсіонерів.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!