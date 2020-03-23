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23 березня • оновлено в 12:09
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Виплата пенсіонерам по 1 тисячі гривень: в ПФУ назвали умову

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Для разової виплати по 1 тисячі грн пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тисяч грн, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Про це заявили у Пенсійному фонді, повідомляють "Українські Новини".

Виплата пенсіонерам по 1 тисячі гривень: в ПФУ сказали, що для цього потрібно

"Здійснення вищевказаних виплат вимагає внесення змін до закону України про Державний бюджет України на 2020 рік, а також внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 24 січня 2020 року № 22 про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2020 рік", - сказано у повідомленні.

Також у фонді зазначили, що станом на початок 2020 року чисельність осіб, розмір пенсії яких не перевищує 5 тис. грн, становила 10 млн осіб. Загальна сума витрат на виплату зазначеної категорії пенсіонерів одноразової виплати у розмірі 1 тис. гривень складе 10 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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