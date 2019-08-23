Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Винна Україна": терористи "ДНР" поплакалися на жахливі дороги

204 Читати матеріал російською

У непідконтрольній Горлівці тільки 10% доріг не потребує ремонту, на інші грошей у терористів "ДНР" немає.

Про це йдеться в сюжеті сепаратистського телеканалу "Юніон", на який звернув увагу блогер Денис Казанський. На своїй сторінці в Twitter він прокоментував інформацію.

"Дивна річ. Уже п'ять років як Горлівка не годує "ледачих рогулів", а доріг все немає. І немає грошей на ремонт. Як же так? Особливо сподобався висновок в кінці сюжету, що в усьому винна Україна. Тобто, ті самі Янукович з Азаровим, за яких горлівчани раніше голосували", – написав Казанський.

Новини
"Крутіше гіперлупа": мережа висміяла "прорив" із залізницею у "ДНР"

У сюжеті окупантів сказано, що з необхідних півмільярда рублів (190 млн грн) на ремонт було виділено лише 5% – близько 30 млн рублів (11 млн грн). За ці гроші було відремонтовано дороги на пункт пропуску "Майорськ" і "Вуглегірськ".

Терористи "ДНР" поплакалися на дороги

Терористи "ДНР" поплакалися на дороги

скріншот

"(Стан доріг) плачевний. У мене так само обливається серце кров'ю. Я точно так само висловлююся, як горлівчани. Але, на жаль, вплинути на дану ситуацію в умовах тієї фінансової ситуації неможливо", – підкреслив "мер" Горлівки при "ДНР" Іван Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували фото порожніх доріг тимчасово окупованого Донецька.

На непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в структуру "Внешторгсервіс". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують з українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...