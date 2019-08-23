"Винна Україна": терористи "ДНР" поплакалися на жахливі дороги

У непідконтрольній Горлівці тільки 10% доріг не потребує ремонту, на інші грошей у терористів "ДНР" немає.

Про це йдеться в сюжеті сепаратистського телеканалу "Юніон", на який звернув увагу блогер Денис Казанський. На своїй сторінці в Twitter він прокоментував інформацію.

"Дивна річ. Уже п'ять років як Горлівка не годує "ледачих рогулів", а доріг все немає. І немає грошей на ремонт. Як же так? Особливо сподобався висновок в кінці сюжету, що в усьому винна Україна. Тобто, ті самі Янукович з Азаровим, за яких горлівчани раніше голосували", – написав Казанський.

Дивна річ. Уже п'ять років як Горлівка не годує "ледачих рогулів", а доріг все немає. І немає грошей на ремонт. Як же так?



Особливо сподобався висновок в кінці сюжету, що в усьому винна Україна. Тобто, ті ж Янукович з Азаровим, за яких горлівчане раніше голосували. pic.twitter.com/ipfhNEuFcB - Денис Казанський (@den_kazansky) August 22, 2019

У сюжеті окупантів сказано, що з необхідних півмільярда рублів (190 млн грн) на ремонт було виділено лише 5% – близько 30 млн рублів (11 млн грн). За ці гроші було відремонтовано дороги на пункт пропуску "Майорськ" і "Вуглегірськ".

Терористи "ДНР" поплакалися на дороги скріншот

"(Стан доріг) плачевний. У мене так само обливається серце кров'ю. Я точно так само висловлююся, як горлівчани. Але, на жаль, вплинути на дану ситуацію в умовах тієї фінансової ситуації неможливо", – підкреслив "мер" Горлівки при "ДНР" Іван Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували фото порожніх доріг тимчасово окупованого Донецька.

На непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в структуру "Внешторгсервіс". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують з українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

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