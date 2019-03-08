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Винен Кримський міст: на окупованому Росією півострові злетіли ціни на квартири

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В окупованому Росією Криму за останній рік збільшилася ціна на квартири на вторинному ринку на 14%, до 92 тис. руб. (37 тис. грн) за кв. м. Експерти пов'язали ситуацію з запуском незаконного Кримського мосту.

Як сказано в матеріалі "Комерсанта", з 2014 року з моменту анексії півострова до теперішнього часу ціни на житло збільшилися на 44%.

Відзначається, що відразу після анексії Криму на вторинному ринку житла ціни різко зросли, а потім так само впали.

"Тепер тренд знову змінився і темпи зростання виявилися вдвічі вищими, ніж у Москві - самому капіталомісткому ринку нерухомості в країні. Серед факторів, що сприяли подорожчанню квартир в Криму експерти називають відкриття мосту на півострів", - сказано в матеріалі.

Відзначається, що вартість нерухомості в Криму помітно збільшилася у 2014 – 2015 роках через специфіку ринку: традиційно ціна квартир в регіоні номінувалася в доларах, і різке знецінення рубля сприяло подорожчанню. У підсумку через два роки анексії вартість вторинної нерухомості в Криму досягла піку - 105,7 тис. руб. (42 тис. грн), збільшившись на 66%.

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За даними експертів, помітне зростання вартості житла почалося в останній рік. Аналогічний тренд помітили і інші учасники ринку. Представник ANG Partner Марія Татаренко пов'язує це з помітним пожвавленням попиту, що сталося на тлі відкриття сполучення по Кримському мосту. На такі події ринок нерухомості традиційно реагує із запізненням.

Кримський міст

Кримський міст

most.life

Як повідомляв OBOZREVATEL, син екс-президента України, який втік до Росії, Віктора Януковича – Олександр – продав свою останню нерухомість в окупованому Криму. Мова йде про великий пляжний павільйон в Ялті.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Удивительно, спрос растет в "проблемном", "безлюдном", "тоталитарном" Крыму, где якобы уже камни с неба падают. Не страшно такое писать?
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Троллеферма оторвитесь от методичек и поздравьте сегодня хотя бы "крымняшу"- Николай 2-й(раз речь о крыме)!! Но главное и обязательно поздравьте ботоксную Путану и подарите лабутены с корнишонами и банку отборного ботокса на пару килограммов!! Даже присоединюсь к поздравлению надеюсь Путана будет довольна!!
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Так выходит за коморку в Крыму можно купить 5 нищебродских шалашей в процветающей Богом забытой Хохляндии??? Так это перемога??
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Бортнянський Андрій
Бортнянський Андрій
Тинин Алексей, лол)) брякнуло чмо которое за границу ездило максимум в омск,жрет блины с лопаты,запивая бояркой,да срать ходит на очко в мороз -40))) ах да забыл) весь мир вас отбросами считает))) кстати как там санкционочка?? рубль слышал опять в жопу полетел)))
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Тинин Алексей Сколько валежника собрал сегодня ась!!??
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