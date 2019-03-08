Винен Кримський міст: на окупованому Росією півострові злетіли ціни на квартири

В окупованому Росією Криму за останній рік збільшилася ціна на квартири на вторинному ринку на 14%, до 92 тис. руб. (37 тис. грн) за кв. м. Експерти пов'язали ситуацію з запуском незаконного Кримського мосту.

Як сказано в матеріалі "Комерсанта", з 2014 року з моменту анексії півострова до теперішнього часу ціни на житло збільшилися на 44%.

Відзначається, що відразу після анексії Криму на вторинному ринку житла ціни різко зросли, а потім так само впали.

"Тепер тренд знову змінився і темпи зростання виявилися вдвічі вищими, ніж у Москві - самому капіталомісткому ринку нерухомості в країні. Серед факторів, що сприяли подорожчанню квартир в Криму експерти називають відкриття мосту на півострів", - сказано в матеріалі.

Відзначається, що вартість нерухомості в Криму помітно збільшилася у 2014 – 2015 роках через специфіку ринку: традиційно ціна квартир в регіоні номінувалася в доларах, і різке знецінення рубля сприяло подорожчанню. У підсумку через два роки анексії вартість вторинної нерухомості в Криму досягла піку - 105,7 тис. руб. (42 тис. грн), збільшившись на 66%.

За даними експертів, помітне зростання вартості житла почалося в останній рік. Аналогічний тренд помітили і інші учасники ринку. Представник ANG Partner Марія Татаренко пов'язує це з помітним пожвавленням попиту, що сталося на тлі відкриття сполучення по Кримському мосту. На такі події ринок нерухомості традиційно реагує із запізненням.

Кримський міст most.life

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