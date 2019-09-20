"Винайти телепортацію": наступник Омеляна розгромив ідею з Hyperloop

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проекту Hyperloop.

Як передає дніпровське видання "Наше місто", він вважає фантастичною ідею запуску вакуумного поїзда в Україні.

"Я вважаю, що ідея (реалізувати в місті Дніпро проект Hyperloop – ред.), м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. У нашому випадку, на жаль, Hyperloop не буде", - сказав Криклій.

Владислав Криклій Facebook/Vladyslav Kryklii

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян активно заявляв про плани реалізувати проект Hyperloop в Україні.

За його словами, запуск в Україні першої лінії вакуумного поїзда за технологією Hyperloop реальний в найближчі роки.

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