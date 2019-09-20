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20 вересня • оновлено в 20:33
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"Винайти телепортацію": наступник Омеляна розгромив ідею з Hyperloop

1.9т Читати матеріал російською

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проекту Hyperloop.

Як передає дніпровське видання "Наше місто", він вважає фантастичною ідею запуску вакуумного поїзда в Україні.

"Я вважаю, що ідея (реалізувати в місті Дніпро проект Hyperloop – ред.), м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. У нашому випадку, на жаль, Hyperloop не буде", - сказав Криклій.

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Владислав Криклій

Владислав Криклій

Facebook/Vladyslav Kryklii

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян активно заявляв про плани реалізувати проект Hyperloop в Україні.

За його словами, запуск в Україні першої лінії вакуумного поїзда за технологією Hyperloop реальний в найближчі роки.

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Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Тег
Hyperloop
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как не будет?? А мы так ждали)))
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