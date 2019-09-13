Зеленський озвучив тему зустрічі з Коломойським: бізнесмен відповів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським говорили про те, як полегшити життя українцям у питанні комунальних тарифів.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, таку заяву він зробив після свого виступу на Форумі YES, коментуючи всю зустріч із бізнесменом. "Всі повинні жити за правилами. Монополії не буде", – зазначив він (новина доповнена подробицями).

Український лідер підкреслив, що монополії на ринку бути не повинно. Відповідаючи на запитання, чи стосується це й Коломойського, Зеленський сказав: "Для всіх. Зокрема, для пана Коломойського. І дійсно, щоб він сприяв, щоб будь-які ціни, пов'язані з "комуналкою", знижувалися".

Зеленський і Коломойський

"Насамперед, всі розуміють, що повинен бути ринок. І наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни. Але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше", – додав він.

Президент Зеленський переконаний, що Коломойський його почув: "Упевнений. Ми побачимо результат".

Пізніше Коломойський під час спілкування з журналістами на Ялтинському форумі, на який бізнесмен прийшов вперше за довгий час, прокоментував недавню зустріч з президентом. Він підкреслив, що ця зустріч була єдиною за останні чотири роки.

"Ви ж розумієте – якщо бути радником, то потрібно радити постійно, а не раз у 4 місяці. Я не сказав, що я радив йому щось. Наша розмова була присвячена практичним питанням, пов'язаним з опалювальним сезоном", – заявив Коломойський.

Також перед тим, як підійти до преси Коломойський вирішив над ними пожартувати своєю коронною фразою: "Коломойський журналістам: я до вас зараз підійду. Ні, не обману, точно підійду. А ви кави поки попийте, розслабтеся", - наводить його слова журналістка Галина Остаповець на своїй сторінці в Facebook.

Виступ Володимира Зеленського на форумі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня увечері Зеленський зустрівся з Коломойським у Києві. Судячи з фотографії, на зустрічі також були присутні глава Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший помічник президента Сергій Шефір та інші. Пізніше в Кабміні озвучили тему розмови.

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