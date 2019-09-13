Головна Новини
15 вересня • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Зеленський озвучив тему зустрічі з Коломойським: бізнесмен відповів

63.5т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським говорили про те, як полегшити життя українцям у питанні комунальних тарифів.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, таку заяву він зробив після свого виступу на Форумі YES, коментуючи всю зустріч із бізнесменом. "Всі повинні жити за правилами. Монополії не буде", – зазначив він (новина доповнена подробицями).

Український лідер підкреслив, що монополії на ринку бути не повинно. Відповідаючи на запитання, чи стосується це й Коломойського, Зеленський сказав: "Для всіх. Зокрема, для пана Коломойського. І дійсно, щоб він сприяв, щоб будь-які ціни, пов'язані з "комуналкою", знижувалися".

Новини
"Не має бути": Зеленський виставив ультиматум олігархам

Зеленський і Коломойський

Зеленський і Коломойський

"Насамперед, всі розуміють, що повинен бути ринок. І наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни. Але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше", – додав він.

Президент Зеленський переконаний, що Коломойський його почув: "Упевнений. Ми побачимо результат".

Пізніше Коломойський під час спілкування з журналістами на Ялтинському форумі, на який бізнесмен прийшов вперше за довгий час, прокоментував недавню зустріч з президентом. Він підкреслив, що ця зустріч була єдиною за останні чотири роки.

"Ви ж розумієте – якщо бути радником, то потрібно радити постійно, а не раз у 4 місяці. Я не сказав, що я радив йому щось. Наша розмова була присвячена практичним питанням, пов'язаним з опалювальним сезоном", – заявив Коломойський.

Також перед тим, як підійти до преси Коломойський вирішив над ними пожартувати своєю коронною фразою: "Коломойський журналістам: я до вас зараз підійду. Ні, не обману, точно підійду. А ви кави поки попийте, розслабтеся", - наводить його слова журналістка Галина Остаповець на своїй сторінці в Facebook.

Виступ Володимира Зеленського на форумі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня увечері Зеленський зустрівся з Коломойським у Києві. Судячи з фотографії, на зустрічі також були присутні глава Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший помічник президента Сергій Шефір та інші. Пізніше в Кабміні озвучили тему розмови.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Володимир Зеленський Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
тарифи
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
79
73
Смішно
35
Цікаво
7
Сумно
32
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Зелёной шмаркле верят только преданные и тупые зелебобики (((
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Зелёной шмаркле верят только преданные и тупые зелебобики (((
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
an and
an and
Ого...с Кломойским на встречу пришли Президент, Премьер, глава администрации! Что так много чести олигарху, который столько лет в Украине то и не жил..)) И обсуждали с ним ...как облегчить жизнь украинцам..это юмор такой?)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel