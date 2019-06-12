"Він не встоїть!" У Росії назвали вирішальну дату для Кримського мосту

Кримський міст, який з'єднав окупований півострів із Краснодарським краєм, може впасти уже через півроку.

Як пише РБК-Україна, справа в тому, що в РФ оголосили про дату запуску поїздів по мосту. Окупаційна влада планує запустити потяги по мосту вже 9-10 грудня.

При цьому російський вчений Юрій Медовар попереджав, що міст просто не витримає додаткову вагу в 6 тис. тонн (стільки важить склад із 60 вагонів).

За словами кандидата геолого-мінералогічних наук, біля залізничного мосту вже є велика арка, яка важить близько 10 тис. тонн, і він не встоїть після навантаження великого складу.

"У минулому році там Путін проїхав, але міст ніхто не приймав. Пройшли 10 КамАЗів без вантажу, легких, вони по 10-15 тонн, загальне навантаження - 150 тонн. Приймання мосту – це коли йде зосереджене навантаження на всю довжину мосту. У Празі приймали мости – ставили танки один до одного, дивилися на осадку", – прокоментував фахівець.

Відомо, що продаж квитків на поїзди до Криму стартує за 45 днів до відкриття залізниці. Потяги курсуватимуть із Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та Феодосії і в зворотному напрямку.

Кримський міст utro.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта та Судак.

Відзначимо, що в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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