"Він не окупиться": у Росії замахнулися на будівництво чергового мегапроекту

У Росії задумали частково зв'язати аеропорт "Пулково" із Санкт-Петербургом за допомогою підземної залізниці.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела. Суть проекту полягає у використанні існуючого приміського руху від Вітебського вокзалу з будівництвом дороги під землею до терміналу "Пулково" і її з'єднанні з платформою Лигово.

За даними видання, такий варіант обговорює федеральна влада, адміністрація Петербурга і РЗД замість замороженого на початку року проекту аероекспреса. Співрозмовник видання, знайомий із ходом переговорів, говорить, що проект може бути реалізований за рахунок федеральних коштів.

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Крім того, джерела газети розповідають, що додатково може бути побудовано приблизно 15 км залізниці, яка здебільшого складатиметься з тунелів і мостів. Це значно здорожує проект.

Водночас якщо вартість проїзду на аероекспресі в Москві становить 500 рублів (205 грн), а конкурентоспроможний тариф у Петербурзі міг би бути не вищим за 250 рублів (103 грн), в рамках цього проекту йдеться про стандартний приміський тариф, який не перевищить 100 рублів (41 грн), говорить джерело газети. Так, про окупність проекту годі й казати, зазначає співрозмовник видання.

У РЗД підтвердили, що розробляють концепцію розвитку залізничної інфраструктури Петербурга. Терміни і вартість будівництва органи влада і РЗД не називають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії побудують глибоководний морський порт у селищі Янтарне Калінінградської області. Його вже підтримав президент Росії Володимир Путін.

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