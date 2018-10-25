Вимоги посилять: в Україні стане складніше отримати кредит

Українські банки запланували підвищити кредитні вимоги до великих корпоративних позичальників, при цьому пом'якшать їх для малого і середнього бізнесу.

Як свідчать результати опитування про умови банківського кредитування, оприлюдненого на сайті НБУ, деякі великі банки підвищили кредитні вимоги для населення.

При цьому три чверті фінустанов залишили кредитні стандарти незмінними. Водночас наголошується, що в подальшому банки знову посилять вимоги щодо кредитів.

За очікуваннями банків, зростатиме попит на кредити з боку юросіб. Найбільше — на гривневі та на короткострокові позики, а також кредити малим і середнім підприємствам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці масово стали жертвами шахраїв, які на їхні документи отримали кредити у Moneyveo. Компанія займається мікропозиками й обіцяє миттєво видати до 4 тис. грн.