Вимагають мільйони: ПриватБанк пояснив рішення Лондонського суду

ПриватБанк підтвердив, що Лондонський міжнародний суд-арбітраж виніс рішення щодо єврооблігацій, випущених британським SPV Credit Finance plc у вересні 2010 і лютому 2013

"Банк пояснює, що такі рішення є частковими (partial), і набрання ними чинності залежить (серед іншого) від прийняття арбітражним судом у майбутньому рішення ще з одного аспекту арбітражного провадження і результатів розгляду англійським судом клопотань довірчого керуючого Madison Pacific Trust Limited", - наводить заяву банку "Інтерфакс-Україна".

ПриватБанк вказав, що набуття рішеннями сили залежить ще і від завершення певних процесів, передбачених цими рішеннями (за умови, що рішення належним чином почнуть діяти) для визначення власників єврооблігацій, які мають право на отримання виплат.

Фінустанова уточнила, що це виключить певних власників облігацій на підставі відповідних критеріїв.

"Таким чином, поки рішення не покладають на банк зобов'язань здійснити будь-які виплати будь-якій особі за таким рішенням", - підкреслив ПриватБанк.

ПриватБанк Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2017 року власники "списаних" єврооблігацій української фінустанови почали вимагати дострокового повернення грошей. Йшлося про суму $375 млн.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. У такий спосіб він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

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