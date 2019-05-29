"Вимагали $100 тисяч": в Україні спіймали "активістів" за здирництво у Мінекології

Національна поліція за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрила групу осіб, які, прикриваючись діяльністю громадської організації "Стоп корупції", вимагали гроші у виконувача обов’язків державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів.

Зокрема, відповідні особи отримали 100 тисяч доларів за припинення навмисно організованих ними низки акцій протестів з вимогою звільнити з посади зазначеного службовця, численних звернень до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених службових злочинів, йдеться на сайті ГПУ.

Представники Генеральної прокуратури підкреслили, що наразі двоє організаторів злочину затримано.

Їм інкримінуються дії, передбачені ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Також до суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Представники Генеральної прокуратури підкреслили, що наразі двоє організаторів злочину затримано

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів передали в управління понад 100 великих об'єктів нерухомості.

"Серед великих об'єктів: дві ТЕС у Львівській області, 100 об'єктів нерухомості у 18 обласних центрах, які належать групі компаній "АІС", — заявив директор відомства Антон Янчук.

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