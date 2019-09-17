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17 вересня • оновлено в 14:40
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"Вилучили цілий арсенал": у Білорусі розгорівся новий скандал навколо зброї з України

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Білоруські митники спільно з Комітетом державної безпеки країни повідомили, що розкрили схему переправлення зброї з України в Росію.

"Через Україну транзитом через Республіку Білорусь переміщалася зброя у Литву і звідти більшими партіями – у Російську Федерацію", – повідомив голова Державного митного комітету Юрій Сенько, передають "РИА Новости".

За його словами, пізніше в Росії вилучили цілий арсенал: автомати, пістолети, гвинтівки і до дев'яти тисяч боєприпасів.

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Сенько також вказав на збільшення кількості спроб перевезення наркотиків через кордон – у Білорусі за вісім місяців порушили 129 кримінальних справ.

У Білорусі розгорівся новий скандал навколо зброї з України

У Білорусі розгорівся новий скандал навколо зброї з України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї з нашої країни.

Пізніше прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський уточнив, що кордон закрили не для всіх українців, а лише "для незаконослухняних громадян і злочинних елементів".

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Україна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да уж. Сначала креветки у этих идиотов белорусских выросли рядом с бульбой. И они тут же на росею их продавать стали. Теперь у подонков оружие транзитное нашлось! Да уж. Всегда говорил - бульбаши дрянь похлеще Кацaпов!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо за бред - из Украину в Литву через Беларусь, с оттуда в Россию и в России это нашли. Так может это литовское орудие или белорусское? В этих странах советского оружия полно.
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70rus xxx
70rus xxx
Pavlov Pavel, Хитрые селяне,запутать хотят.
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70rus xxx
70rus xxx
Совсем ничего не понял.Зачем круг давать,три таможни проходить?Или у России с Литвой более открытые границы?Чёт афтар перемудрил.
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70rus xxx
70rus xxx
Федоров Федор, нет,не забываю про Калининград.А что,Литва еще где то граничит с Россией,кроме Калининградской обл?
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Федоров Федор
Федоров Федор
70rus xxx, вы забываете о таком городе, как Калининград.Это Россия и граничит он с Литвой в том числе.
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