"Вилучили цілий арсенал": у Білорусі розгорівся новий скандал навколо зброї з України

Білоруські митники спільно з Комітетом державної безпеки країни повідомили, що розкрили схему переправлення зброї з України в Росію.

"Через Україну транзитом через Республіку Білорусь переміщалася зброя у Литву і звідти більшими партіями – у Російську Федерацію", – повідомив голова Державного митного комітету Юрій Сенько, передають "РИА Новости".

За його словами, пізніше в Росії вилучили цілий арсенал: автомати, пістолети, гвинтівки і до дев'яти тисяч боєприпасів.

Сенько також вказав на збільшення кількості спроб перевезення наркотиків через кордон – у Білорусі за вісім місяців порушили 129 кримінальних справ.

У Білорусі розгорівся новий скандал навколо зброї з України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї з нашої країни.

Пізніше прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський уточнив, що кордон закрили не для всіх українців, а лише "для незаконослухняних громадян і злочинних елементів".

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