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12 грудня • оновлено в 11:13
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"Викручують руки!" Росія забила на сполох через удар США по "газопроводу Путіна"

1.4т
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Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі щодо питання газопроводу "Північний потік-2".

"За припинення "Північного потоку-2" йде абсолютно безчесна боротьба. Американці викручують руки своїм європейським партнерам з тим, щоб вони вийшли з проекту", – повідомив Джабаров у коментарі RT.

Однак, за його словами, Росії все одно вдасться добудувати газопровід.

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Заступник голови комітету Ради Федерації Росії також відреагував на заяву офіційного представника фракції "Альтернатива для Німеччини" в бундестазі з питань енергетики Штеффена Котре про те, що німецький уряд капітулював перед США через "Північний потік-2".

"Що стосується цієї гучної заяви представника німецької опозиції, я б ставився до неї спокійно. Німеччина не поспішає віддавати свої інтереси і капітулювати перед американцями. Позиція Росії зрозуміла, як і Німеччини. У наступному році газопровід буде зданий в експлуатацію", – резюмував Джабаров

Зокрема, Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

У Росії вважають, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі щодо питання газопроводу "Північний потік-2"

У Росії вважають, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі щодо питання газопроводу "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Росія
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