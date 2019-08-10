Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Викритий у корупційних схемах бізнесмен Фукс дав пораду новій владі

2.8т Читати матеріал російською

Скандальний олігарх Павло Фукс, який був викритий в різних корупційних схемах, закликав новообрану владу відібрати у силових структур можливість впливати на бізнес-процеси в країні.

У своєму телеграм-каналі Фукс заявив, що "Україна опинилася в ситуації, коли кількість ресурсів – з тих чи інших причин – або не росте, або скорочується".

"Конкуренція за решту коштів (виробництво, активи, фінанси) все більше загострюється. Це звичайне явище в бізнес-середовищі, але в нашому випадку держава починає "вибивати свою частку". Під державою я маю на увазі людей, які вміло нею прикриваються. Вони – "абревіатури". СБУ, ГПУ, НПУ, ГБР, ДФС. "Силовики" навчилися маніпулювати законодавством. Їхній типовий почерк – спочатку заблокувати бізнес-процес, а потім вимагати гроші за його відновлення. Не чисте рейдерство, однак від бандитизму нічим не відрізняється", - написав він.

Новини
Схеми олігархів: хто відкрив "скриньку Пандори" і чого чекати Фуксу

Фукс також поскаржився, що "такі проблеми в бізнесі стали буденністю", проте, за його словами, "Україна має шанс, якщо тут будуть затримуватися гроші".

"Потрібна максимальна свобода для капіталу. При цьому, держапарат зобов'язаний встановлювати рамки і контролювати їх", – додав він.

Новини
Перший удар по аферах Фукса: в Києві суд ухвалив важливе рішення

Павло Фукс

Павло Фукс

Цензор.НЕТ

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Павло Фукс
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...