Викритий у корупційних схемах бізнесмен Фукс дав пораду новій владі

Скандальний олігарх Павло Фукс, який був викритий в різних корупційних схемах, закликав новообрану владу відібрати у силових структур можливість впливати на бізнес-процеси в країні.
У своєму телеграм-каналі Фукс заявив, що "Україна опинилася в ситуації, коли кількість ресурсів – з тих чи інших причин – або не росте, або скорочується".
"Конкуренція за решту коштів (виробництво, активи, фінанси) все більше загострюється. Це звичайне явище в бізнес-середовищі, але в нашому випадку держава починає "вибивати свою частку". Під державою я маю на увазі людей, які вміло нею прикриваються. Вони – "абревіатури". СБУ, ГПУ, НПУ, ГБР, ДФС. "Силовики" навчилися маніпулювати законодавством. Їхній типовий почерк – спочатку заблокувати бізнес-процес, а потім вимагати гроші за його відновлення. Не чисте рейдерство, однак від бандитизму нічим не відрізняється", - написав він.
Фукс також поскаржився, що "такі проблеми в бізнесі стали буденністю", проте, за його словами, "Україна має шанс, якщо тут будуть затримуватися гроші".
"Потрібна максимальна свобода для капіталу. При цьому, держапарат зобов'язаний встановлювати рамки і контролювати їх", – додав він.
Павло Фукс
Цензор.НЕТ
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу із паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн із кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. У результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України та у спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється у зв'язку із кримінальним авторитетом, який є одним із організаторів убивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі з українців, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, які збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати до Мексики за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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