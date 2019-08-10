Викритий у корупційних схемах бізнесмен Фукс дав пораду новій владі

Скандальний олігарх Павло Фукс, який був викритий в різних корупційних схемах, закликав новообрану владу відібрати у силових структур можливість впливати на бізнес-процеси в країні.

У своєму телеграм-каналі Фукс заявив, що "Україна опинилася в ситуації, коли кількість ресурсів – з тих чи інших причин – або не росте, або скорочується".

"Конкуренція за решту коштів (виробництво, активи, фінанси) все більше загострюється. Це звичайне явище в бізнес-середовищі, але в нашому випадку держава починає "вибивати свою частку". Під державою я маю на увазі людей, які вміло нею прикриваються. Вони – "абревіатури". СБУ, ГПУ, НПУ, ГБР, ДФС. "Силовики" навчилися маніпулювати законодавством. Їхній типовий почерк – спочатку заблокувати бізнес-процес, а потім вимагати гроші за його відновлення. Не чисте рейдерство, однак від бандитизму нічим не відрізняється", - написав він.

Фукс також поскаржився, що "такі проблеми в бізнесі стали буденністю", проте, за його словами, "Україна має шанс, якщо тут будуть затримуватися гроші".

"Потрібна максимальна свобода для капіталу. При цьому, держапарат зобов'язаний встановлювати рамки і контролювати їх", – додав він.

Павло Фукс Цензор.НЕТ

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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