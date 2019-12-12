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12 грудня • оновлено в 23:22
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Виконати умови: в МВФ зробили важливу заяву про програму з Україною

1.4т
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Остаточне затвердження програми МВФ для України буде залежати від виконання попередніх умов.

Як передає "Голос Америки", про це повідомив представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс.

За його словами, зараз домовленість за програмою МВФ для України є попередньою.

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"Рішення про остаточне затвердження ще не внесено на розгляд Правління МВФ. Коли воно буде внесено залежатиме від того, чи Україна виконає попередні умови", – сказав Райс.

Як писав OBOZREVATEL, Україна може завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році. Також напередодні в НБУ озвучили ультиматум МВФ за новим траншем.

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Місце
Україна
Тег
МВФ
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
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