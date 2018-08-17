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Викликають до суду: у Маска з'явилися проблеми через Tesla

1.6тЧитати новину російською

Гендиректора Tesla Ілона Маска викликали в суд через його плани зробити компанію приватною.

Як повідомляє "Голос Америки", комісія з цінних паперів США вже направила повістку.

Причиною стали плани Маска викупити акції Tesla у інших її власників. У комісії є сумніви, що фінансування цього процесу вже забезпечено.

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При цьому сам Маск аргументував своє рішення в корпоративному блозі на сайті Tesla.

"Я вважаю, що це найкращий шлях. Як публічна компанія ми вразливі до диких коливань цін на акції, що може сильно відволікати всіх працівників Tesla та її акціонерів", - написав він.

Ілон Маск

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня Маск написав в пості в Twitter, що планує викупити акції Tesla по $420 за одиницю.

Особа
Ілон Маск
Місце
США
Об'єкти
TeslaСШАсуд
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