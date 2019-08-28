"Викликає жаль": Росія відповіла США щодо "пекельних" санкцій

Росія ніколи не прийме нав'язувані їй "правила поведінки" по чиїхось лекалах незважаючи на введені санкції.

Про це заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, коментуючи набуття чинності 26 серпня другого пакету санкцій США у справі про отруєння в Солсбері, передає RT.

"Дане рішення, про яке Вашингтон оголосив на початку серпня, нічого, крім жалю, не викликає. Сумно, що залишки колишнього російсько-американського партнерства принесені в США в жертву внутрішньополітичним передвиборчим обставинам. На цей раз – під приводом нібито застосування Росією "хімічної зброї" в Солсбері", – сказала вона.

Санкції проти Росії 24 Канал

Як зазначила Захарова, санкції США - "це нелегітимний інструмент тиску" не тільки на Росію, а й на інші країни.

"Єдиний їхній результат – це подальше погіршення можливостей нормалізації двосторонньої взаємодії. Це не відповідає корінним інтересам обох країн і народів", – додала вона.

Вона вказала, що Росія ніколи не прийме "нав'язувані їй" правила поведінки "по чиїхось лекалах".

"Санкції і всілякі обмеження нічого в цьому плані не змінять. Намагатися розмовляти з нами мовою ультиматумів марно", – підсумувала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий пакет санкцій проти Росії через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, набув чинності 26 серпня. Підтверджуючий документ був розміщений в електронній базі американського Федерального реєстру.

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