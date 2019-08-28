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"Викликає жаль": Росія відповіла США щодо "пекельних" санкцій

1.7т Читати матеріал російською

Росія ніколи не прийме нав'язувані їй "правила поведінки" по чиїхось лекалах незважаючи на введені санкції.

Про це заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, коментуючи набуття чинності 26 серпня другого пакету санкцій США у справі про отруєння в Солсбері, передає RT.

"Дане рішення, про яке Вашингтон оголосив на початку серпня, нічого, крім жалю, не викликає. Сумно, що залишки колишнього російсько-американського партнерства принесені в США в жертву внутрішньополітичним передвиборчим обставинам. На цей раз – під приводом нібито застосування Росією "хімічної зброї" в Солсбері", – сказала вона.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

24 Канал

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Як зазначила Захарова, санкції США - "це нелегітимний інструмент тиску" не тільки на Росію, а й на інші країни.

"Єдиний їхній результат – це подальше погіршення можливостей нормалізації двосторонньої взаємодії. Це не відповідає корінним інтересам обох країн і народів", – додала вона.

Вона вказала, що Росія ніколи не прийме "нав'язувані їй" правила поведінки "по чиїхось лекалах".

"Санкції і всілякі обмеження нічого в цьому плані не змінять. Намагатися розмовляти з нами мовою ультиматумів марно", – підсумувала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий пакет санкцій проти Росії через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, набув чинності 26 серпня. Підтверджуючий документ був розміщений в електронній базі американського Федерального реєстру.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
санкции
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Не легитимный инструмент давления на Россию ? А "зелёные человечки" это легитимный инструмент ? А разграбление Донбасса - это легитимный инструмент ?Ну а ухудшение возможностей нормализации двустороннего взаимодействия - это просто следствия ваших "легитимных" действий !
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Санкції і всілякі обмеження нічого в цьому плані не змінять. Намагатися розмовляти з нами мовою ультиматумів марно" - ерефійці ні перед ким не гнуться, ще трохи потримаються і ... зламаються (розваляться на частинки). Так хочуть мільйони людей, а значить так тому і бути.
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Питон Каа
Питон Каа
"Адские" санкции в последнее время в основном действуют только в самом аду - США. И эта тенденция будет только усиливаться ибо другие страны не согласны нести торговые издержки из-за политических амбиций США.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Питон Каа, Чудо,ты хоть сам то веришь в то что написал?
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