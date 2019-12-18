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18 грудня • оновлено в 23:25
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"Викачують гроші з бюджету": економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу долара

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Посилення гривні, яке спостерігається сьогодні в Україні, є негативною тенденцією, оскільки, чим більше гривня зміцнюється зараз, тим сильніше вона впаде згодом.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" висловив ексзаступник голови правління НБУ, фінансист, економіст Олександр Савченко. Він прокоментував зниження облікової ставки НБУ з 13 грудня на два процентних пункти – до 13,5% річних.

За його словами, облікова ставка в 13,5% є негативною динамікою, оскільки в економіці будь-якої іншої країни при 5% інфляції вона становила б 6%.

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Савченко висловив думку, що падіння долара – тимчасове

Савченко висловив думку, що падіння долара – тимчасове

Facebook Олександра Савченко

"І ось цей розрив – це чийсь корупційний дохід. Він веде до того, що дефіцит зовнішньої торгівлі збільшується", – наголосив економіст.

Він зазначив, що нинішній курс – дуже небезпечний і тимчасовий, до того ж дуже б'є по українських виробниках-експортерах.

"І потрібно розуміти, що ми не отримуємо прямих інвестицій. Це взагалі не інвестори. Вони дають гроші в бюджет на два–три місяці, а потім виводять їх із відсотками. По суті, вони просто викачують гроші з нашого бюджету", – сказав Савченко.

Він також пояснив, що в умовах падіння долара ціни не знижуються через "недосконалість ринків, домінування монополістів і погану роботу Антимонопольного комітету". Така політика вигідна імпортерам, хоча для експортерів і в цілому для країни – шкідлива.

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"Гривня дорожчає тому, що НБУ тримає завищену облікову ставку і привертає дуже багато спекулятивного капіталу. Це нездорова основа посилення гривні. Довго так тривати не буде. Ми виплачуємо спекулянтам із бюджету колосальні суми. Як тільки вони підуть, процес розвернеться в інший бік – почне рости долар", – попередив економіст.

Він вважає, що посилення гривні – певна схема і на ній хтось заробляє. Для виведення спекулянтів варто було б встановити облікову ставку на рівні 10%, а протягом місяця-двох опустити до7-8%.

"Й одразу б зростання гривні припинилося, а спекулянти почали б виходити. Ситуація може змінитися в будь-який момент – через економічну, політичну або фінансову кризу. Так званий чорний лебідь може прилетіти коли завгодно. Але чим більше гривня зміцнюється зараз, тим сильніше вона впаде згодом", – підсумував Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 18 грудня, НБУ зафіксував курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,46 грн/$.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Теги
курс валют національний банк України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Всё шо этот "експэрт" рассказал и козе понятно, но поставлена задача страну уничтожить и эта задача, к сожалению, успешно выполняется.
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