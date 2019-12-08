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9 грудня • оновлено в 01:05
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Ще на $250 млн: у США пообіцяли Україні допомогу проти Путіна

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Міністерство оборони США розпочало підготовку до надання Україні наступного траншу військової допомоги.

Таку заяву на зустрічі з військовими чиновниками зробив глава відомства Марк Еспер, передає "Голос Америки".

"Скоро у нас буде ще один транш, мені здається, це близько 250 млн доларів. Міністерство оборони США підтримало це в минулий раз, і я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди повинні проводити перевірку. Ми завжди стежимо за тим, як ці кошти використовують, і Україна вирішує питання корупції", – поділився міністр.

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У США пообіцяли Україні військову допомогу на $250 млн

У США пообіцяли Україні військову допомогу на $250 млн

delo.ua

Еспер також запевнив, що між наданням допомоги Україні і розслідуванням імпічменту президента Дональда Трампа немає ніякого зв'язку: "Ні, тому що ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюся поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею".

У той же час міністр зазначив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україна, ґрунтуючись на трьох речах.

"Перше: наскільки це важливо для України в плані її здатності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи надають наші союзники в регіоні підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була "так", і ми підтримали надання такої допомоги", – резюмував він.

Еспер пообіцяв військову допомогу Україні

Еспер пообіцяв військову допомогу Україні

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після гучної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

У Міноборони розповіли, що з вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Військова допомога Україні
Місце
США
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
три снайпера которые подорвались на мине оставили на 75 тысяч долларов американского оборудования Д-Н-Р даже ролик семи минутный сняли
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Нож Всвину
Нож Всвину
Lyakhov Yuri, мудакам-рагулям и 250 пендосских лямов не помогут.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Кондратенко Сергей, Мудакам и $750К не поможет.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это ещё те, позапрошлогодние?
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Нож Всвину
Нож Всвину
Franta Bonanta, нет у Дуповой Ольги рта. У неё спермоприёмник.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Петрова Ольга, Оно уже готово: в белых тапочках.
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