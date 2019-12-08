Ще на $250 млн: у США пообіцяли Україні допомогу проти Путіна

Міністерство оборони США розпочало підготовку до надання Україні наступного траншу військової допомоги.

Таку заяву на зустрічі з військовими чиновниками зробив глава відомства Марк Еспер, передає "Голос Америки".

"Скоро у нас буде ще один транш, мені здається, це близько 250 млн доларів. Міністерство оборони США підтримало це в минулий раз, і я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди повинні проводити перевірку. Ми завжди стежимо за тим, як ці кошти використовують, і Україна вирішує питання корупції", – поділився міністр.

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Еспер також запевнив, що між наданням допомоги Україні і розслідуванням імпічменту президента Дональда Трампа немає ніякого зв'язку: "Ні, тому що ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюся поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею".

У той же час міністр зазначив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україна, ґрунтуючись на трьох речах.

"Перше: наскільки це важливо для України в плані її здатності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи надають наші союзники в регіоні підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була "так", і ми підтримали надання такої допомоги", – резюмував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після гучної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

У Міноборони розповіли, що з вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

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