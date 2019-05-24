Війна за ПриватБанк: НБУ знову пішов до суду

Національний банк оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, скарги подані на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом екс-власника Ігоря Коломойського про скасування рішення щодо виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави.

Також оскаржили й рішення у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ щодо визначення переліку пов'язаних осіб із ПриватБанком.

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Ігор Коломойський

"Тому на сьогодні зазначені судові рішення не набули законної чинності й не мають жодних правових наслідків", — йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше в НБУ заявили, що мають намір найближчим часом подати апеляцію на таке рішення суду.

Крім того, в НБУ запевнили, що скандальне рішення суду ніяк не вплине на безперебійну роботу ПриватБанку.

19 квітня Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва проти Національного банку України і самої фінустанови.

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