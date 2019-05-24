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Війна за ПриватБанк: НБУ знову пішов до суду

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Національний банк оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, скарги подані на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом екс-власника Ігоря Коломойського про скасування рішення щодо виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави.

Також оскаржили й рішення у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ щодо визначення переліку пов'язаних осіб із ПриватБанком.

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

"Тому на сьогодні зазначені судові рішення не набули законної чинності й не мають жодних правових наслідків", — йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше в НБУ заявили, що мають намір найближчим часом подати апеляцію на таке рішення суду.

Крім того, в НБУ запевнили, що скандальне рішення суду ніяк не вплине на безперебійну роботу ПриватБанку.

19 квітня Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва проти Національного банку України і самої фінустанови.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Ігор КоломойськийГеннадій Боголюбов
Місце
Україна
Теги
ПриватБанкНБУ
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Мир Миру
Мир Миру
Генпрокурор отметил, что по делу рефинанса НБУ для ПриватБанка доказать, что рефинанс был использован нецелевым образом, не удалось. "Более того, весь рефинанс был возвращен тому, кто его давал", - заявил Луценко.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Виходить, ПриватБанк вже без Коломойського повернув НБУ кошти рефінансування. Тоді Мінфін бреше, коли говорить про якесь відкликання коштів, тому що час іде і подія вже відбулась.
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