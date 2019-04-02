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Війна з "Газпромом": названа вирішальна дата для України

2.4тЧитати матеріал російською

Стокгольмський арбітраж призначив слухання за позовами російського газового монополіста "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України" на квітень-травень 2021 року.

Зокрема, йдеться про слухання щодо зміни або розірвання контракту на транзит газу через територію України, повідомляє РБК.

Також Стокгольмський арбітраж розгляне позов українського державного підприємства про стягнення з "Газпрому" 11,6 млрд доларів.

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Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" щодо більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

Війна з "Газпромом": названа вирішальна дата для України

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Водночас швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня суд Нідерландів задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

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Місце
Україна
Теги
Новини РосіїГазпромНАК "Нафтогаз"
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Крым Андрей
Крым Андрей
Хуле там расторгать? До окончания действия контракта 9 месяцев осталось.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Снова мамочку осчастливил?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Хочется сосать газпромовскую титьку и верещать про агрессию, це укроинство.Только вот сосать вам, скачущее уроды, придётся нечто другое
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