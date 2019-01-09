Війна України і "Газпрому" у суді: справа вийшла на фінальну стадію

У середу, 9 січня, у Високому суді Амстердама закінчилися слухання щодо виконання рішення арбітражу із транзитної справи. Зокрема суд розглядав питання примусового стягнення активів "Газпрому", які були арештовані у Нідерландах.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко. За його словами, подальші рішення суду очікуються протягом наступних місяців.

"Закінчилися слухання у Високому суді міста Амстердам щодо виконання рішення арбітражу із транзитної справи, зокрема про примусове стягнення активів "Газпрому", які були арештовані в Нідерландах. Нагадаю, вартість цих активів перевищує $2,7 млрд, які "Газпром" зобов'язаний виплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу", — повідомив він.

Високий суд Амстердама facebook.com/yuriy.vitrenko

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