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Війна України і "Газпрому" у суді: справа вийшла на фінальну стадію

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У середу, 9 січня, у Високому суді Амстердама закінчилися слухання щодо виконання рішення арбітражу із транзитної справи. Зокрема суд розглядав питання примусового стягнення активів "Газпрому", які були арештовані у Нідерландах.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко. За його словами, подальші рішення суду очікуються протягом наступних місяців.

"Закінчилися слухання у Високому суді міста Амстердам щодо виконання рішення арбітражу із транзитної справи, зокрема про примусове стягнення активів "Газпрому", які були арештовані в Нідерландах. Нагадаю, вартість цих активів перевищує $2,7 млрд, які "Газпром" зобов'язаний виплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу", — повідомив він.

Високий суд Амстердама

Високий суд Амстердама

facebook.com/yuriy.vitrenko

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Стокгольмське рішення по газу
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"Газпром
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ничего там не арестовано)))
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Ватоголовые путиноиды на Пидороссии как были идиотами на 1/6 части земли так ими и остались...
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CARGO 100
CARGO 100
Мишкин Александр, умник, ты сушу имел в виду?
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