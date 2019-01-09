Війна України і "Газпрому" у суді: справа вийшла на фінальну стадію

У середу, 9 січня, у Високому суді Амстердама закінчилися слухання щодо виконання рішення арбітражу із транзитної справи. Зокрема суд розглядав питання примусового стягнення активів "Газпрому", які були арештовані у Нідерландах.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко. За його словами, подальші рішення суду очікуються протягом наступних місяців.
"Закінчилися слухання у Високому суді міста Амстердам щодо виконання рішення арбітражу із транзитної справи, зокрема про примусове стягнення активів "Газпрому", які були арештовані в Нідерландах. Нагадаю, вартість цих активів перевищує $2,7 млрд, які "Газпром" зобов'язаний виплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу", — повідомив він.
Високий суд Амстердама
facebook.com/yuriy.vitrenko
Як повідомляв OBOZREVATEL :
28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.
У НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його голландських дочірніх компаніях.
13 грудня Федеральний суд США у Нью-Йорку задовольнив вимоги "Нафтогазу" на отримання інформації про активи "Газпрому" у Європі.
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