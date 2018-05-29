Скільки можна відпочивати? Українцям пояснили шкоду від вихідних

Економіка України зазнає величезних втрат через велику кількість вихідних днів у календарі. Тому українцям, щоб жити краще, треба скоротити число свят.

Таку думку висловив економіст Борис Кушнірук в ефірі ObozTV.

"Не секрет, що падіння доходів бюджету у нас припадає на 2 місяці - січень і травень, коли найбільше вихідних. Надходження до бюджету найменші саме в ці два місяці", - зазначив Кушнірук.

"Коли зробили 25 грудня вихідним, то від католицького Різдва до Старого нового року половина малого бізнесу не працює. Те саме в травні. У нас починаючи з 28-29 квітня і по 12 травня в країні нікого знайти не можна", - заявив він.

Як підкреслив експерт, "для економічно слабких країн питання вихідних днів є критичним".

"Щоб досягти рівня достатку розвинених країн, нам потрібно працювати набагато більше. Ми любимо порівнювати себе з Європою в питанні зарплати, але не усвідомлюємо, що до цього йшли не просто так. Це результат великої і наполегливої ​​праці не одного покоління європейців", - додав Кушнірук.

Як повідомляв ObozTV, раніше письменниця Лариса Ніцой закликала офіційно перенести святкування Дня перемоги над нацизмом.

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