Вихід Британії з ЄС: стало відомо про прорив Мей по Brexit

Парламент Великобританії схвалив пропозицію прем'єр-міністра Терези Мей перенести Brexit на 30 червня.

Термін виходу з Євросоюзу був перенесений з 12 квітня на 30 червня 2019 року, передає "РІА Новини ".

За відповідне рішення проголосували 420 парламентарів, тоді як проти виступили 110.

В свою чергу президент Європейської ради Дональд Туск офіційно запропонував лідерам країн-членів ЄС затвердити на позачерговому саміті в середу, 10 квітня, "гнучкий" варіант перенесення Brexit, передає Укрінформ.

Президент Європейської ради у відповідному листі також запропонував кілька умов на тлі стурбованості країн, що подальша присутність Великої Британії створить ризики для функціонування ЄС: "Нам потрібно буде узгодити низку умов: ніякого відновлення переговорів про угоду; ніякого початку переговорів про майбутнє, за винятком Політичної декларації; Британія повинна буде підтримувати своє щире співробітництво протягом цього критичного періоду таким чином, щоб це відображало її становище як держави-члена, що залишає блок. Однак слід пам'ятати, що Сполучене Королівство залишиться державою-членом з повними правами і обов'язками".

Відзначимо, раніше Мей також заявляла про готовність піти у відставку після Brexit. Спочатку очікувалося, що Британія повинна була покинути Євросоюз 29 березня.

Однак на тлі цього Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit. Сотні тисяч британців зажадали нового референдуму.

Тереза Мей

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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