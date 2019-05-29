"Виграла, не граючи": українців попередили про нову аферу

В Україні шахраї намагаються виманити гроші у людей за допомогою повідомлень на мобільний, де йдеться про "перемогу" в фейкових конкурсах.

Як призи аферисти пропонують українцям великі грошові суми й автомобілі, свідчать публікації на порталі kidstaff.

"Яка радість – виграла, не граючи", – пише користувач з ніком Не будь КакСвета, показуючи повідомлення про "виграш" 259 тисяч гривень.

"Мені такі смс-ки щодня надсилають (чотири сім-карти по роботі)", – зазначив Майор Медуза.

"Хех, невдахи... У мене тут авто підвалило", – іронізує Бритоножка, публікуючи СМС про "виграш" нового Volkswagen.

Шахраї намагаються виманити гроші у людей за допомогою повідомлень на мобільний

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як убезпечити себе від шахраїв.

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