"Виглядає якось несерйозно": терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод

Терористи "ДНР" оголосили про прихід великого інвестора на віджатий завод "Силур". Але через 20 днів - ситуація на підприємстві ніяк не змінилася.

Про це повідомляє телеграм-канал "Караул'". За його даними, 18 вересня так званий "міністр доходів і зборів" Євген Лавренов відвідав віджате в результаті рейдерського захоплення підприємство "Силур".

"Не обійшлося без казусів. Так до цього говорилося, що зарплату людям виплатили, а ось Лавренов 18 вересня пообіцяв виплату з 1-15 жовтня. Може мова була про заборгованість? Але почекайте, інвестор зайшов серйозний, невже грошей не знайшлося? Або він серйозним стане тільки запустивши "Силур"?" – сказано в повідомленні.

За даними телеграм-каналу, 18 вересня було оголошено про підписання договорів на поставку катанки для запуску заводу.

"Минуло майже 20 днів. Ніякої сировини немає. Ви не вважаєте, що серйозний інвестор як мінімум виглядає якось несерйозно?" – відзначається в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комунальне господарство частини Донецької області, що знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", не готове до зими. Є висока ймовірність, що опалювальний сезон буде зірвано.

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