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6 жовтня • оновлено в 17:53
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"Виглядає якось несерйозно": терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод

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Терористи "ДНР" оголосили про прихід великого інвестора на віджатий завод "Силур". Але через 20 днів - ситуація на підприємстві ніяк не змінилася.

Про це повідомляє телеграм-канал "Караул'". За його даними, 18 вересня так званий "міністр доходів і зборів" Євген Лавренов відвідав віджате в результаті рейдерського захоплення підприємство "Силур".

"Не обійшлося без казусів. Так до цього говорилося, що зарплату людям виплатили, а ось Лавренов 18 вересня пообіцяв виплату з 1-15 жовтня. Може мова була про заборгованість? Але почекайте, інвестор зайшов серйозний, невже грошей не знайшлося? Або він серйозним стане тільки запустивши "Силур"?" – сказано в повідомленні.

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За даними телеграм-каналу, 18 вересня було оголошено про підписання договорів на поставку катанки для запуску заводу.

"Минуло майже 20 днів. Ніякої сировини немає. Ви не вважаєте, що серйозний інвестор як мінімум виглядає якось несерйозно?" – відзначається в повідомленні.

"Виглядає якось несерйозно": терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод

Як повідомляв OBOZREVATEL, комунальне господарство частини Донецької області, що знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", не готове до зими. Є висока ймовірність, що опалювальний сезон буде зірвано.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всё будет хорошо!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Kuksov Micha, Опять совков дерут. Халявы снова ждали, а дождутся раисской жопы. Совкопитеки козлоголовые не победимы.
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2
Пигин Макс
Пигин Макс
А чего это, Украина стала переживать за ДНР?
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Мельничук Олександр, Ваши люди - в польском свинарнике)))))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Школы, больницы бомбит раиссия в Сирии, а ВСУ по мирным жителям и цивильным обьектам не стреляет ни то, что раисская армия все Дебальцево роздолбало и Иловайск в придачу.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
смешны массштабы...20 дней))) Милочки не так всё быстро.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
БоХ - в помощь !, А польское быдLо что построило? Стену яценюха?)))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сироткин Андрюха, 20 дней достаточно,чтобы распилить и вывезти..быстрые деньги.
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