Вигідно лише друзям Путіна: в Росії забили на сполох через газопроводи в обхід України

Європейські газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", які Росія будує для транспортування газу в обхід України, вигідні не акціонерам "Газпрому", а фірмам-підрядникам, контрольованим друзями російського президента Володимира Путіна.

Для реалізації проектів газопроводів необхідно буде побудувати додаткову інфраструктуру в Росії про що "Газпром" майже не згадує, відзначають аналітики найбільшого банку Росії "Сбербанку" в звіті для іноземних інвесторів, передає ZN.ua.

Зокрема "Турецький потік" обійдеться російському енергетичному монополісту в 20 млрд доларів. При цьому віце-президент "Газпрому" Андрій Круглов раніше запевняв, що проект вийде побудувати за 8 млрд доларів.

"Турецький потік" не буде прибутковим протягом найближчих 20 років, навіть якщо інфляція не буде поглиблюватися", - зазначають російські експерти.

При цьому "Північний потік-2" обійдеться "Газпрому" в 17 млрд доларів, хоча в російській компанії говорять про 11 млрд доларів. В результаті при використанні 60% потужності газопроводу він стане прибутковим лише через 20 років.

Реалізацією обхідних газопроводів займаються компанії "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга і "Стройтранснефтегаз", яка належить Геннадію Тимченку. Обидва російських олігарха з 2014 року перебувають під санкціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2".