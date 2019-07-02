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"Відстояв інтереси України": "Укроборонпром" остаточно переміг в суді Росію

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Північно-західний апеляційний господарський суд скасував стягнення в розмірі понад 2 млн грн з "Красилівського агрегатного заводу" на користь російського МиГ.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", в структуру якого входить завод. Відзначимо також, що літакобудівна корпорація МиГ входить до складу "Об'єднаної авіабудівної корпорації", 100% акцій якої належить Росії.

"У позові російській компанії до українського оборонного підприємства повністю відмовлено. Рішення прийнято судом 27 червня", - йдеться в повідомленні.

Російське підприємство намагалося відсудити у "Красилівського агрегатного заводу" 5 млн руб (понад 2 млн грн). Компанія звернулася до суду через "неналежне виконання відповідачем умов укладеного між сторонами контракту". Договір компанії уклали в кінці 2013 року.

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В "Укроборонпромі" стверджують, що рішення суперечить указу президента про введення в дію рішення РНБО "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Зазначеним указом АТ "Російська літакобудівна корпорація "МіГ", була внесена в список юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до вимог закону "Про санкції", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд першої інстанції - Господарський суд Хмельницької області - в квітні 2019 року підтримав країну-агресора. "Укроборонпром" подав апеляцію.

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Місце
Україна
Теги
УкроборонпромРосія
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