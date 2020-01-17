Зеленський вперше відреагував на скандал із Гончаруком

Президент Володимир Зеленський поставив правоохоронним органам вимогу за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.
"Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", – наголосив Зеленський. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Відповідне завдання глава держави поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.
Крім того, Зеленський зауважив, що у межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.
"У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, – з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні", – зазначив президент.
Зустріч прем'єра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України
Facebook НБУ
Зеленський також вимагає впродовж двох тижнів напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації.
За його словами, несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, оскільки це питання національної безпеки.
Президент Володимир Зеленський вперше відреагував на скандал із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук критично відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба.
У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
Після цього прем'єр написав заяву про відставку і передав її президенту.
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