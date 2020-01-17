Зеленський вперше відреагував на скандал із Гончаруком

Президент Володимир Зеленський поставив правоохоронним органам вимогу за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.

"Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", – наголосив Зеленський. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідне завдання глава держави поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

Крім того, Зеленський зауважив, що у межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

"У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, – з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні", – зазначив президент.

Зустріч прем'єра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України Facebook НБУ

Зеленський також вимагає впродовж двох тижнів напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації.

За його словами, несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, оскільки це питання національної безпеки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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