Відставка Данилюка: стало відомо, хто посяде місце глави Мінфіну

Міністр фінансів Олександр Данилюк, подання на звільнення якого вніс до парламенту прем'єр Володимир Гройсман, заявив, що в разі його звільнення виконувачем обов'язки глави відомства буде його перший заступник Оксана Маркарова.

"У Верховній Раді ви все почуєте. Персональне ніколи не повинне стояти над державним", - заявив Данилюк, передає "Інтефракс-Україна".

Також міністр фінансів заявив, що поки не змінює свій робочий графік.

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"Треба рухатися як єдина команда", - наголосив Данилюк, підкреслюючи складність завдань, що стоять перед Україною .

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

В результаті Данилюк запропонував прем'єру внести подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон.