"Відшкодували лише Хомутиннику": податкову спіймали на багатомільярдній схемі з ПДВ

Державна податкова служба України зупинила систему автоматичного відшкодування податку на додану вартість і перевела адміністрування ПДВ в ручний режим.

Керівництво ДПС вирішило скоротити недоїмку з наповнення бюджету за рахунок скорочення суми автоматичного відшкодування ПДВ, повідомляють джерела OBOZREVATEL. Зокрема, з моменту роботи реформованої служби виконання плану двічі провалювалося, через що бюджет недоотримав мільярди гривень податків.

Так в серпні при плані 53 млрд грн, фактично надійшло 50 млрд грн. Аналогічна ситуація виникла і в вересні, коли при планові в 30 млрд грн, фактично надійшло 28 млрд грн.

При цьому реальний дефіцит був набагато більшим, але керівництво ДПС вирішило скоротити касовий розрив за рахунок скорочення суми автоматичного відшкодування ПДВ, після чого податкова перевела понад 40% всіх заявлених до відшкодування сум в режим перевірки.

Найбільше постраждали іноземні компанії, зокрема, зернотрейдери. За словами джерел, пощастило тільки "Кернелу", співвласником якого є депутат Верховної Ради VIII скликання Віталій Хомутинник. Його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund почав скуповувати акції цієї компанії ще 5 років тому.

Зокрема, не отримали відшкодування заявлене в серпні такі найбільші компанії як: "Кернес-трейд", "АДМ-Юкрейн", "Сантрейд", "Каргіл", "Гленкор Агрікалчер Україна", "Луї Дрейфус Україна" і багато інших (повний список доступний нижче).

Бізнес зазначає, що позбавлення тих чи інших платників можливості отримати відшкодування ПДВ має суб'єктивний характер і регулюється керівництвом ДПС.

За словами підприємців, такі дії підривають довіру іноземних інвесторів та завдають шкоди діловому іміджу України, що в умовах нестабільної економіки є просто злочинним.

Така політика також викликала обурення реального бізнесу – на тлі процвітання тіньових схем, з якими має боротися Державна податкова служба.

Втрати ПДВ від фіктивних операцій, які в останні місяці набрали безпрецедентні обороти, перевищують 2 млрд грн щомісяця.

Крім того, за даними ринку, понад 60% ринку лікеро-горілчаної продукції знаходиться в тіні, а це прямі втрати акцизного податку, надходження якого скорочуються з кожним роком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні заборгованість з повернення податку на додану вартість на початку 2019 року перевищила 20 млрд грн.

У Європейській Бізнес Асоціації стверджують, що тривожні сигнали від найбільших експортерів почали надходити ще в кінці минулого року.

Також представники бізнесу масово стали скаржитися на "схематоз" у лавах ДФС. Вони повідомили про те, що їм дають "настійні поради" з боку податкової попрацювати з "правильними компаніями".

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