Декрет для татусів і нові виплати: батьків в Україні чекають зміни

В Україні батьків новонароджених дітей чекають одразу кілька нововведень. Так, Верховній Раді пропонують дозволити чоловікові брати 10-денну відпустку з дня народження дитини. А в Кабінеті міністрів уже з 1 квітня виплачуватимуть щомісячну допомогу для багатодітних сімей.
Що конкретно може змінитися у 2019 році для сімей із новонародженими малюками — розбирався OBOZREVATEL.
Головне:
Кабмін із 1 квітня 2019 року збільшить допомогу на одну дитину віком до 6 років із багатодітної сім'ї — до 1700 гривень щомісяця;
У Раді запропонували затвердити 10-денну оплачувану відпустку для татусів новонароджених дітей. Є шанс, що закон приймуть уже цьогорік;
Практика декретної відпустки для батьків популярна в Європі. В окремих країнах чоловіки можуть повноцінно допомагати своїм дружинам доглядати за дитиною протягом декількох місяців.
Відпустка для батьків
Група народних депутатів просить внести зміни до закону "Про відпустки". Там пропонують наступне: "У зв'язку з народженням дитини, батьку, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на основі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка на 10 календарних днів".
На думку авторів проекту, це дозволить батькові проводити перший період після народження дитини з сім'єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівним можливостям у процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини.
Батьки
У той же час, як розповів OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Геннадій Кривошея, відпустка може тривати й довше — до 1 місяця. Зараз важливо знайти компроміс із представниками бізнесу в питанні тривалості оплачуваної відпустки.
"Цей проект закону можуть прийняти в першому читанні за основу і в цілому. Єдина проблема, яка може з'явитися, — встановлення терміну відпустки. Обговорення будуть щодо цієї теми, це може бути і 10 днів, і більше. У парламенті, впевнений, зможемо знайти золоту середину. Проект короткий, не бачу сенсу особливо в нього вносити зміни", — підкреслив Геннадій Кривошея.
Багатодітним сім'ям обіцяють соціальну допомогу
У Кабінеті міністрів вирішили матеріально підтримати тих батьків, які виховують 3-х і більше дітей. Під час народження третьої, четвертої, п'ятої тощо дитини, держава призначить батькам соціальну допомогу.
"Якщо була одна дитина і народилося двоє, то доплата буде відбуватися, у результаті того, що сім'я стала багатодітною, не тільки на третю дитину. А якщо двійня народилася, то на другу і третю. Відповідно, якщо народилася трійня, то на другу, третю і четверту дитину", — прокоментував ініціативу міністр соціальної політики Андрій Рева.
Доплата становитиме 1700 гривень на одну дитину. Її будуть виплачувати щомісяця, до того моменту, коли дитині виповниться 6 років. Виплати почнуть надходити вже з 1 квітня 2019 року.
За даними Мінсоцполітики, в Україні на обліку стоять 334 тисячі багатодітних сімей. Підвищені виплати з 1 квітня торкнуться 158,8 тисячі дітей у віці до 6 років. Щомісяця держава виділятиме на це 200 мільйонів гривень.
Яка практика в Європі?
Практика підтримки сімей досить популярна в європейських країнах. Для цього є декілька причин:
Порівняно високий рівень життя населення і розвинена економіка;
У країнах ЄС, зокрема, політика держави спрямована саме на конкретну людину. Це проявляється в тому числі і в діях соціал-демократичних партій, які роками формують політику соціальної підтримки населення.
Наприклад, у Норвегії татусеві надається додатково 2 тижні оплачуваної відпустки на період одразу ж після народження дитини. В Ісландії чоловікові роботодавець зобов'язаний надати до 3-х місяців відпустки, в цей період батько новонародженого малюка отримує 80% від його середньої заробітної плати.
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Португальська влада пішла ще далі — кожен батько зобов'язаний провести 5 днів відпустки після народження малюка. За цей термін йому виплачується повноцінна зарплата. Якщо ж татусь проігнорував цю норму, його можуть оштрафувати.
Іспанія пішла ще далі — з 1 квітня 2019 року батько новонародженої дитини може отримати аж 8 тижнів оплачуваної відпустки. Таку ініціативу вже підтримали на рівні держави.
Також закон передбачає, що відпустку на 2 місяці отримають ті, хто стане батьком у 2019 році, для тих, у кого малюк народиться у 2020-му — відпустка становитиме 12 тижнів, а в 2021 році — до 16 тижнів. Так, чоловіки зрівняються в правах на оплачувану відпустку з жінками.
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