Відповідальність за збитки державних енергокомпаній лежить на НКРЕКП – ТСК

Зловживання керівництва НКРЕКП стало однією з причин мільярдних збитків державних енергетичний компаній. Про це з посиланням на дані Тимчасової слідчої комісії в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив народний депутат, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Голова НКРЕКП, його брат має фірму, і антикорупційні органи на це закривають очі. Ні, так не буде. Такі люди мають бути прибрані з влади і не заважати працювати українським державним та іншим підприємствам, щоб вони отримували прибутки і наповнювали бюджет", - заявив Наливайченко.

За його словами, саме корупція в НКРЕКП призвела до рекордних збитків державних енергокомпаній, в першу чергу "Енергоатом" та "Укрненерго".

"Енергоатом" за 9 місяців 2020 року отримав 5,3 млрд грн збитків, "Укренерго" - 28,6 млрд грн.

Нагадаємо, на початку жовтня НАЗК розпочало антикорупційну перевірку щодо голови НКРЕКП Тарасюка через конфлікт інтересів.

Підставою стали опубліковані тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради дані про сімейний енергетичний бізнес у Валерія Тарасюка.

Зокрема рідний брат голови НКРЕКП керує трейдером електричної енергії, який упродовж року був контрагентом ряду державних компаній – "Укренерго" та "Гарантований покупець" та в щоденному режимі торгував електричною енергією. Окрім того ТСК встановила бізнес-інтереси Тарасюка в сферах зовнішнього освітлення та виготовлення металоконструкцій.

Також Окружний адмінсуд Києва в жовтні розпочав слухання справи про звільнення Тарасюка.

Корупційний скандал довкола голови НКРЕКП відбувається на фоні критики дій регулятора з боку ЄС. Так наприкінці жовтня підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на енергоринку на комісію поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.