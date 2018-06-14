Відповідь Трампу: Євросоюз вдарив митами по культових товарах зі США

Представники країн Євросоюзу під час зустрічі в Брюсселі погодили введення відповідних мит щодо низки американських товарів, загальний обсяг яких становить 2,8 млрд євро.

Список компаній був складений і наданий Європейською комісією, повідомляє Reuters.

Рішення про мита щодо США було прийнято одноголосно.

У список з декількох сотень позицій, потрапили, зокрема, продукція зі сталі, віскі бурбон, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson, джинси Levi's і ін.

Остаточне рішення про введення мит має прийняти Єврокомісія. Передбачається, що це станеться в найближчі дні і документ вступить в силу 20 червня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 1 червня ввів 25% мита на імпорт сталі і 10% на імпорт алюмінію з країн ЄС, Канади та Мексики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЄС заявили про намір ввести відповідні заходи на мита США.