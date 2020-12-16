Відомий економіст заявив, що бюджет-2021 не буде виконано

За основу Державного бюджету-2021 року взяті показники, що не відповідають дійсності. План росту ВВП на рівні 4,6%, закладений в Держбюджеті, не вдасться виконати.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. "Я би назвав цей бюджет популістичним, виходячи з того, що я бачу завищені доходи", – заявив він.

"Падіння економіки цього року буде більшим, ніж планувалося. Якщо воно буде більшим, ніж планувалося, а інфляція меншою, ніж планувалося, це означає, що в абсолютному значенні у нас фактично за основу взяті більші суми, ніж вони будуть по факту за 2020 рік", – сказав економіст.

Він додав, що не бачить галузей економіки України, завдяки яким валовий внутрішній продукт 2021 року міг би вирости на 4,6%. Зокрема, на його думку, економічного стрибка не можна очікувати від галузі будівництва та сільського господарства.

Несходовський наголосив на тому, що державні кошти спрямовуються здебільшого на підтримку сировинних галузей, а не галузей, пов’язаних із науково-технічним потенціалом.

"Я не розумію, чому ми витрачаємо мільярди гривень на дороги, на шахти, а це сировина, але ми не витрачаємо жодної копійки на те, щоб купити український літак, щоб зробити державне замовлення хоча б на 2-4 літаки від держави. Чому ми закупляємо французькі вертольоти і американські тепловози? Чому ми рятуємо Білоруський автомобільний завод замість того, щоб рятувати наш КрАЗ, який зараз на межі банкрутства?" – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, 15 грудня Верховна Рада України ухвалила бюджет країни на 2021 рік. Низку соціально значимих статей урізали, витрати на медицину не підвищили. Натомість витрати на офіс генпрокурора збільшено на 2 млрд гривень.