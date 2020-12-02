Відновлення імпорту струму з РФ залишить без роботи українських енергетиків і шахтарів, – депутат

Відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі призведе до зупинки українських підприємств і втрати роботи тисяч шахтарів і енергетиків.

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" повідомила народний депутат Вікторія Гриб.

"Якщо у нас знову буде імпорт - це означає, що наші шахтарі, наші енергетики не будуть отримувати ту заробітну плату, бо вони залишаться без роботи", - зазначила нардеп.

Вона наголосила, що це стосується не тільки теплоенергетиків, але й працівників атомної промисловості, яка в тому числі постраждає від демпінгового імпорту.

"І взагалі в державі, в якій є профіцит електроенергії на сьогоднішній день, використовувати імпорт – мені здається, це просто зрада", - додала Гриб.

Як повідомлялося, напередодні нардеп Михайло Бондар зареєстрував поправку щодо продовження заборони на імпорт електроенергії з енергосистеми Росії і Білорусі до 31 грудня 2021 року.

За його словами, імпорт з країни-агресора несе загрозу для цілісності енергетичної системи України та її енергонезалежності.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила у Росії понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн.

Імпорт був призупинений на тлі критики в тому числі з боку Президента Володимира Зеленського.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній