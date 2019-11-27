Відновлення Донбасу: в уряді повідомили про мільярдні інвестиції

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що у бюджеті України на 2020 рік закладені майже 2 млрд грн на фінансування інфраструктурних проєктів на Донбасі.

Про це пише "Інтерфакс-Україна". За даними чиновника, також передбачається фінансова участь міжнародних партнерів.

Під час 12 засідання Ради президентів України і Литви Криклій розповів про відновлення мостового переходу через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській, яким місцеві жителі перетинають лінію розмежування. "Треба будувати не стіни між людьми, а мости", – вказав він.

Водночас у Офісі президента оцінили мінімальну вартість відновлення транспортної інфраструктури, промислових, житлових і адміністративних приміщень Донбасу в 372 млн євро. Згодом перший заступник глави ОП Сергій Трофимов зазначив, що тільки на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури необхідно не менш ніж 231 млн євро.

Раніше OBOZREVATEL писав, як міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів, що для того, щоб вплинути на свідомість громадян, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, і залучити їх на остаточну прихильність України, влада збирається створити для них спеціальний розважальний канал.

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