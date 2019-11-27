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29 листопада • оновлено в 12:01
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Відновлення Донбасу: в уряді повідомили про мільярдні інвестиції

4.1т
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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що у бюджеті України на 2020 рік закладені майже 2 млрд грн на фінансування інфраструктурних проєктів на Донбасі.

Про це пише "Інтерфакс-Україна". За даними чиновника, також передбачається фінансова участь міжнародних партнерів.

Відновлення Донбасу: в уряді повідомили про мільярдні інвестиції

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Під час 12 засідання Ради президентів України і Литви Криклій розповів про відновлення мостового переходу через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській, яким місцеві жителі перетинають лінію розмежування. "Треба будувати не стіни між людьми, а мости", – вказав він.

Водночас у Офісі президента оцінили мінімальну вартість відновлення транспортної інфраструктури, промислових, житлових і адміністративних приміщень Донбасу в 372 млн євро. Згодом перший заступник глави ОП Сергій Трофимов зазначив, що тільки на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури необхідно не менш ніж 231 млн євро.

Раніше OBOZREVATEL писав, як міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів, що для того, щоб вплинути на свідомість громадян, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, і залучити їх на остаточну прихильність України, влада збирається створити для них спеціальний розважальний канал.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это мразм!какое нах восстановление если граница не у всу?а на местных так на них всем пох и Рашке в первую очередь,пока граница не у ВСУ под контролем никаких восстановлений не будет это просто деньги хотят стырить)))))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо за маразм. Восстановление какой территории они считают - ОРДЛО или подконтрольной? Но в любом случае суммы указаны мизерные, хотя смотря что конечно восстанавливать. Если просто ремонт дорог и помещений - так это текущая хозяйственная деятельность, как в других регионах и к восстановлению Донбасса, если иметь ввиду восстановление промышленности, это вообще не имеет никакого отношения. Очередное словоблудие.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Pavlov Pavel, не скажите, не маразм! 2 млрд. гривен - ЕСТЬ ЧТО ПИЛИТЬ!
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