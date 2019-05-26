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"Відновити торгівлю з Росією": в Європі зазвучали зрадницькі нотки

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Депутат французького парламенту від партії "Національне об'єднання" Жозе Еврар закликав покінчити з "антиросійською істерією" і зняти санкції з Кремля.

Лист з пропозицією нормалізувати відносини з Росією направив він главі МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріану, передає російське пропагандистське видання RT із посиланням на сайт Національних зборів.

"Чи не час закінчити з тим, що слід розуміти як антиросійську істерію – систему санкцій, що привела до погіршення французького торгового балансу? Чи не час Парижу проявити ініціативу і відновити діалог і торгівлю з Росією?" – цитує його росЗМІ.

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"Відновити торгівлю з Росією": в Європі зазвучали зрадницькі нотки

Delo.ua

На думку депутата, продовження санкцій ЄС проти Росії багато в чому було продиктовано підозрами, висунутими в рамках розслідування спецпрокурором США Робертом Мюллером "російського втручання" в американські вибори.

Однак, оскільки зв'язки доведені не були, Еврар закликав відновити торговельні відносини з Москвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету бундестагу Німеччини з економіки і енергетики Клаус Ернст заявив, що санкції проти Російської Федерації не в інтересах ні німецького уряду, ні Європейського Союзу.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Франція
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы, а кого предают французы? Или весь мир крутится вокруг Украины? Нация дебилов!!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
"предательские нотки"? и кого же они предали?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Представляю подрывы свидомитов ,когда их начнут постепенно снимать)Судя по тенденциям это время совсем не за горами.
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