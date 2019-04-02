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Відносини з Росією: Moody's дало прогноз на випадок перемоги Зеленського

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський буде більш лояльним до Росії у разі перемоги на виборах, ніж діючий глава держави Петро Порошенко, однак відносини між країнами не зміняться.

Такий висновок озвучили аналітики міжнародного рейтингового агентства Moody's, передають "РИА Новости".

"Повне зближення з Росією малоймовірне. Нормалізація відносин, скоріше за все, не буде обговорюватися, і торговельні обмеження будуть зберігатися по обидва боки кордону", – сказано в звіті Moody's.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Politeka

Аналітики вважають, що політика Зеленського може виявитися більш примирною, проте він не визнає "Л/ДНР" і анексію Криму. При цьому, вони також впевнені, що кандидат у президенти підтримуватиме орієнтовану на Європу зовнішню політику.

"Між Києвом і Москвою залишаться принципові розбіжності щодо Криму і Донбасу, що унеможливить повне скасування взаємних санкцій", – підкреслили в Moody's.

Moody's

Moody's

nb.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Johnson Peter
Johnson Peter
Ну звідки ця ідіотська звичка посилатись на РИА Новости замість першоджерела? Чому б не процитувати Moody’s напряму? Друкують якусь фігню з серії «мне Изя по телефон Битлз напел»
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