Відносини з Росією: Moody's дало прогноз на випадок перемоги Зеленського

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський буде більш лояльним до Росії у разі перемоги на виборах, ніж діючий глава держави Петро Порошенко, однак відносини між країнами не зміняться.

Такий висновок озвучили аналітики міжнародного рейтингового агентства Moody's, передають "РИА Новости".

"Повне зближення з Росією малоймовірне. Нормалізація відносин, скоріше за все, не буде обговорюватися, і торговельні обмеження будуть зберігатися по обидва боки кордону", – сказано в звіті Moody's.

Володимир Зеленський Politeka

Аналітики вважають, що політика Зеленського може виявитися більш примирною, проте він не визнає "Л/ДНР" і анексію Криму. При цьому, вони також впевнені, що кандидат у президенти підтримуватиме орієнтовану на Європу зовнішню політику.

"Між Києвом і Москвою залишаться принципові розбіжності щодо Криму і Донбасу, що унеможливить повне скасування взаємних санкцій", – підкреслили в Moody's.

Moody's nb.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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