"Видно неозброєним оком": у Путіна їдко відповіли на майбутні "пекельні санкції" США

У Росії назвали намір Вашингтона застосувати щодо Москви другу хвилю санкцій щодо "справи Скрипалів" схильністю Сполучених Штатів за допомогою рестрикцій вирішувати міжнародні питання.

"В цілому схильність до якихось обмежувальних заходів і до рестрикції в міжнародних справах Вашингтона видно неозброєним оком", – повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, в Кремлі немає конкретної позиції щодо нових санкцій проти Москви через відсутність конкретної інформації.

"Поки нічого сказати, бо ми не бачили нічого конкретного з цього приводу, – підсумував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін та Анатолій Чепига.

Крім того, з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний із отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки, залишився у Британії після замаху.

Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті екс-полковника ГРУ і знищення доказів".

США продовжують тиск на Росію. Зокрема конгрес опублікував проект закону, покликаний суттєво підкосити російську економіку. Багато експертів вже називають його "пекельним", адже він може зачепити основні сировинні галузі РФ – нафту і газ, а також безпосередньо президента Володимира Путіна.

Американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні та засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього у Білого дому, в разі необхідності, з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

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