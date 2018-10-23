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Відмовити не можуть: українцям озвучили нюанс при оформленні субсидій

41.8тЧитати матеріал російською

Українцям не можуть відмовити у наданні субсидії від держави в усній формі, оскільки така відмова не є офіційною.

Як заявила заступник міністра соціальної політики України Лариса Попова, усна відмова в субсидії з вуст чиновників не означає взагалі нічого, передає прес-служба відомства.

Якщо в субсидії відмовили усно — то відмова взагалі не рахується, оскільки для відмови необхідні пояснення і підстави, а не просто "усний указ".

"Дуже важливе питання, яке хвилює людей, це усна відмова у призначенні субсидій — це неприпустимо, кожна людина має право подати заяву та декларацію і отримати чітку відповідь про результати їхнього розгляду", — заявила Попова.

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Вона також доручила регіональним відділенням налагодити роботу таким чином, щоб запобігти виникненню черг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Міністерстві соціальної політики пояснили, що українці мають право оформити субсидію, враховуючи доходи не прописаних, а тільки тих, хто фактично проживає.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Об'єкти
субсидіїУкраїна
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