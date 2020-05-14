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14 травня • оновлено в 17:01
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Відкривати метро найближчим часом не будуть – Криклій

7.4т
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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня. Точна дата відкриття буде озвучена до кінця тижня.

Про це він розповів у ефірі "Сніданку з 1+1". Так він прокоментував прохання мера Віталія Кличка відкрити підземку вже 25 травня.

"Дивує непослідовність у певних етапах. Ще кілька днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями досить важко. Підземка якщо відкривається – то працює повноцінно. Звісно, можна масковий режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах доволі важко", – сказав Криклій.

На думку міністра, він би не поспішав із цим рішенням.

"Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня Міністерство охорони здоров'я має назвати дати, чи не накладаються вони на епідеміологічну ситуацію, щоб власне ми не брали на себе відповідальність або ризики. Бо ми ці ризики ділимо з міською владою", – додав він.

Транспорт виходитиме з карантину поетапно:

  • До кінця тижня узгодять з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу.

  • Ведеться робота з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

У той же час міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що метро в Києві може бути відкрито з 22 травня, якщо столиця буде відповідати протиепідеміологічним критеріям, розробленим експертами МОЗ.

Стало відомо, коли можуть відкрити метро в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня Кличко виступив із вимогою до уряду про відновлення роботи метро у столиці після закінчення карантину, зокрема, 25 травня.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за планом, який напрацював уряд, запуск роботи метро у Києві не може відбутися до завершення карантину 22 травня.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна Київ
Теги
метро карантин
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
не нужно вобще открывать,оборудование сдать металоломом,тонели затопить,нужна полная декомунизация,а уже потом построить свой ,свидомо-мыздобулый еврогиперлуп!
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