Відкриття ТРЦ у Києві прив'язали до метро: влада озвучила умови

Торгово-розважальні центри Києва зможуть відновити роботу при дотриманні існуючих обмежень і відкритті метрополітену.

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Умови відкриття ТРЦ 19 травня озвучив виконувач обов'язків першого заступника КМДА Валентин Мондрієвський під час онлайн-зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні та радником Київського міського голови Володимиром Бондаренком, передає "Інтерфакс-Україна".

Названі умови відкриття ТРЦ у Києві 112.ua

За його словами, влада підтримує відкриття ТРЦ, але при цьому необхідно нівелювати всі складності і ризики збільшення захворюваності. Також працювати вони навряд чи зможуть без метро.

"Торгово-розважальні центри без метрополітену навряд чи зможуть заробити, хоча б тому, що працівникам необхідно добиратися на роботу. Це саме та частина працівників, яка забезпечує функціонування бізнесу, який працює в ТРЦ. Тому, щоб не ускладнювати трафік у Києві, є сенс почекати з відкриттям ТРЦ до відновлення роботи метрополітену", – зазначив Мондрієвський.

При цьому чиновник додав, що після відкриття торгові центри повинні дотримуватися санітарних норм. Київська влада контролюватимуть цей момент.

Нагадаємо, що в ефірі ObozTV міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що метрополітен у Києві можуть відразу закрити після відкриття.