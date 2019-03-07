Відкриття IKEA в Україні під загрозою зриву: що трапилося

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, не зможе відкрити перший магазин в Україні у заплановані терміни.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", рітейлер змушений скоригувати плани, у зв'язку із тим, що торговельно-розважальний центр Ocean Mall у Києві змінив терміни введення в експлуатацію.Також компанія розглядає альтернативні шляхи запуску бізнесу в Україні.

"IKEA підтверджує своє прагнення змінювати на краще повсякденне життя українців, пропонуючи доступні товари і рішення для дому. У зв'язку із затримкою будівництва та отримання дозволів ТРЦ Ocean Mall, компанія розглядає альтернативні опції, які дозволять їй вийти на український ринок в найкоротші терміни", — повідомили у компанії.

ТРЦ Ocean Mall

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні IKEA почала набір працівників напередодні відкриття першого магазину в Україні. Представники компанії вже розмістили вакансії на українському сайті для пошуку роботи.

У вересні IKEA підписала договір на оренду приміщення для свого першого магазина в Україні зі столичним ТРЦ Ocean Mall. Торговельний центр планують відкрити у 2019 році поруч із ТРЦ Ocean Plaza.

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