Прикордонний пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" залишається надалі закритим, оскільки польська сторона не отримувала від України запиту щодо його відкриття.

Про це повідомляє урядовий портал Польщі та пресслужбу посольства Польщі в Україні, передає "Главком". Як відомо, відкриття цього ПП уряд анонсував у середу, 6 травня, на засіданні Кабміну.

"У зв`язку з інформацією, яка з`являється в мас-медіа про відновлення українською стороною контролю для пропуску через кордон в КПП "Рава-Руська – Гребенне", інформуємо, що до відповідних органів Республіки Польщі не надходив жоден запит щодо цього", – йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску "Рава-Руська"

У коментарі прес-служби Міністерства інфраструктури журналістам повідомили, що запит польській стороні буде надісланий одразу після оприлюднення урядового рішення, яке очікується найближчим часом.

"Вчора урядом було ухвалене відповідне рішення. Як тільки воно буде оприлюднено у передбачений законодавством спосіб, польська сторона буде одразу поінформована", – зазначили у прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України 6 травня ухвалив рішення, яким відновлюється робота пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Рава-Руська та, для морського сполучення Скадовський морський торговельний порт, які були тимчасово закриті у зв’язку з пандемією.