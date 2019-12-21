Відкрили "кватирку можливостей": у Росії розкрили деталі договору з Україною щодо газу

Росія і Україна можуть у 2024 році повернутися до питання про продовження договору на транзит газу в Європу на 10 років.

Про це повідомив російський віце-прем'єр Дмитро Козак, передає ТАСС. За його словами, існує політична домовленість про те, що певний обсяг газу, незважаючи на будівництво нових потужностей, все одно буде затребуваний.

"Якщо у нас ця схема буде працювати і більше не буде претензій, скандалів, і всі сторони будуть справно виконувати свої зобов'язання, то чому б і ні. Ми розглянемо це питання у 2024 році, можливість продовження на більш тривалий термін", – сказав він, відповідаючи на питання про можливість в майбутньому укладення контракту на 10 років.

Козак зазначив, що РФ і Україна можуть повернутися до розгляду питання поставок газу після новорічних свят при виконанні умов щодо транзиту. Тариф на транзит газу через Україну буде встановлений до кінця 2019 року і відповідно до вимог законодавства ЄС.

Козак повідомив, що "Газпром" і Україна погодили розмір оплати послуг "Нафтогазу" за організацію транзиту газу споживачам в ЄС, рішення про виплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу України" не є поступкою з російського боку.

У Москві повідомили деталі контракту про транзит газу

Він заявив, що Росія і Україна не обговорювали ув'язку виплат боргів за рішенням суду Стокгольма і єврооблігаціями Києва, оскільки це різні борги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

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