Відключать 2 млн карт: великий банк попередив українців про "перезавантаження"

"Альфа-Банк" 22 серпня призупинить обслуговування двох мільйонів своїх платіжних карт.

"У зв'язку з повним "перезавантаженням" системи з 9:00 будуть тимчасово недоступні операції за платіжними картками банку. До кінця дня ми повністю відновимо активність карт і всіх систем банку", - йдеться на сайті фінустанови.

Зокрема, на час переходу на новий процесинговий центр клієнти банку не зможуть розраховуватися через платіжний термінал за товари і послуги, знімати готівку в банкоматі, перераховувати кошти на іншу картку, користуватися системою інтернет-банкінгу My Alfa-Bank.

Крім того, 21 і 22 серпня клієнти "Альфа-Банку" не зможуть встановлювати і змінювати PIN-коди на своїй картці.

Тимчасові обмеження в обслуговуванні торкнуться також зарплатних, корпоративних і бізнес-карт для підприємців. Формування зарплатних відомостей буде доступно, проте їх обробка та зарахування на карткові рахунки почнуться після закінчення технічних робіт і будуть завершені 23 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні банки почали активно "штурмувати" позичальників.