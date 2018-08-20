Виділяв токсичний дим: в магазині Apple вибухнув iPad

У столиці Нідерландів Амстердамі в фірмовому магазині Apple вибухнув iPad. Після цього з магазину евакуювали всіх людей.

Як повідомив The Next Web, причиною вибуху став перегрів або негерметичний акумулятор.

Незважаючи на те, що працівники швидко помістили iPad в відро з піском, і від вибуху ніхто не постраждав, у трьох осіб були проблеми з диханням, оскільки планшет виділяв токсичний дим.

Після приїзду пожежників і евакуації клієнтів роботу магазину відновили.

Drie mensen onwel door geëxplodeerde iPad in Apple Store https://t.co/Jn3EkAtE6Y pic.twitter.com/35L7FE1Yi6 - AT5 (@ AT5) 19 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 27 липня відкрився перший Apple Shop в Україні.