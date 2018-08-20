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СвітСпорт

Виділяв токсичний дим: в магазині Apple вибухнув iPad

1.3тЧитати новину російською

У столиці Нідерландів Амстердамі в фірмовому магазині Apple вибухнув iPad. Після цього з магазину евакуювали всіх людей.

Як повідомив The Next Web, причиною вибуху став перегрів або негерметичний акумулятор.

Незважаючи на те, що працівники швидко помістили iPad в відро з піском, і від вибуху ніхто не постраждав, у трьох осіб були проблеми з диханням, оскільки планшет виділяв токсичний дим.

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Після приїзду пожежників і евакуації клієнтів роботу магазину відновили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 27 липня відкрився перший Apple Shop в Україні.

Місце
НідерландиАмстердам
Об'єкти
AppleiPadвибух
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