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Виділили мільйони: Кабмін запустив масштабну перевірку розкрадань в "Укроборонпромі"

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Кабінет міністрів виділить 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

"Ми виділяємо сьогодні на поворотній основі 32 мільйони гривень "Укроборонпрому" для того, щоб держконцерн почав глибокий фінансовий аудит своєї діяльності", – повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу, 22 травня.

Одночасно з цим Гройсман заявив, що до Верховної Ради буде внесено проект закону щодо прозорої роботи концерну в усіх питаннях, які стосуються військової тематики і закупівель у цій сфері.

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Нагадаємо, що 15 травня прем'єр-міністр доручив розробити зміни до закону, які дозволять змінити перелік секретної інформації в оборонному замовленні.

Крім того, він заявив, що "Укроборонпрому" потрібно дати 10 днів на пошук аудиторів.

"Укроборонпром" повинен почати глибокий фінансовий аудит своєї діяльності

"Укроборонпром"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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