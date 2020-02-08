Переможець конкурсу на концесію порту Херсон займається незаконними поставками в Крим

Херсонський морпорт віддали в управління одеській фірмі "Рісо-Херсон", яка пов'язана з незаконними поставками в окупований Крим і є фігурантом кримінальних проваджень.

Про це дізналися журналісти видання "Слідство.Інфо". Відзначається, що конкурс на концесію "Херсонського морського торгового порту" оголосили восени 2019 року.

"Взяти участь в конкурсі зголосились чотири учасники, серед яких фірма "Рісо-Херсон". У січні цього року її визнали переможцем, тому вона отримала право управляти державним портом протягом наступних 30 років. Зате зобов'язалася інвестувати в нього майже 300 млн гривень. Нещодавно один з конкурентів "Рісо-Херсон" через суд заблокував завершення конкурсу на концесію. Тому зараз компанія керування не здійснює", – відзначає видання.

Видання повідомляє, що фірма "Рісо-Херсон" входить в агропромислову групу компаній Risoil SA з офісом в Швейцарії, яка працює в Україні з 2000-х років. Співвласником групи є громадянин Грузії Шота Хаджішвілі. Їй належить кілька компаній в Одеській області, які виробляють масло, а також зберігають і транспортують морем продукцію.

Херсонський морпорт вікіпедія

"Раніше фірма неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Зокрема, фірмам з групи Risoil SA закидали причетність до постачання товарів в окупований Крим в обхід українського законодавства, самовільне захоплення територій і ухилення від сплати податків. Керівництво Risoil SA, зі свого боку, заявляло про тиск правоохоронних органів", – сказано в матеріалі.

Повідомляється, що в групу Risoil SA входить "Спільне підприємство Рісо Термінал", зареєстроване в Одесі. Фірма неодноразово фігурувала в розслідуваннях правоохоронців. У 2016 році слідчі прокуратури виявили, що компанія "Рісо Термінал" перевозила суднами соняшникову олію і зерно в окупований Крим поза українськими пунктами пропуску.

Крім того, в згаданому провадженні сказано, що компанія "Рісо Термінал" захопила частину території "Іллічівського морського торгового порту" і почала там незаконне будівництво. Пізніше цю ділянку взяли під арешт, але, у 2017 році суд його скасував.

"Також фірма "Рісо Термінал" була фігурантом декількох проваджень, які розслідували фіскали у 2016 році. Йшлося, зокрема, про ухилення від сплати податків. Так, слідчі Державної фіскальної служби приписували посадовим особам компанії "Рісо Термінал" участь в незаконних схемах по експорту зерна із залученням фіктивних компаній для ухилення від сплати податків", – сказано в матеріалі.

Діяльність ще однієї фірми з групи Risoil SA - "Біоіл Універсал Україна" розслідувалала поліція. На думку правоохоронців, ця компанія входила в групу підприємств, які використовували для ухилення від сплати податків.

У 2017 році співвласник Risoil SA Шота Хаджішвілі заявляв про численні обшуки СБУ. За словами Хаджішвілі, їм закидали ухилення від сплати податків і несанкціоновану комерційну діяльність. Співвласник Risoil SA наполягав, що правоохоронці тиснуть на нього з метою отримання хабарів.

"Херсонський морський торговельний порт" до останнього часу був в державному управлінні. Він займає 20 гектарів площі, має близько 20 складів і стільки ж кранів, п'ять причалів. Також в порту перебуває 27 суден і понад 90 одиниць завантажувальної техніки. Порт забезпечує перевалку різних вантажів, зокрема зернових і харчових, піску, металобрухту, мінеральних добрив, деревини та інших суховантажів. У 2018 року порт перевантажив 1,2 мільйона тонн вантажів і отримав близько 150 млн гривень виручки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 вересня Міністерство інфраструктури оголосило конкурс на передачу в концесію двох морських портів – "Ольвія" (м.Миколаїв) і "Херсон".

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