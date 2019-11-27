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29 листопада • оновлено в 12:01
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"Відчуваєте глибину образи?" Цимбалюк висміяв ультиматум Медведєва до Європи й України

11.8т
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Журналіст Роман Цимбалюк висміяв ультиматум прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва щодо європейських санкцій.

Зокрема, глава російського уряду підкреслював, що Москва не буде першою скасовувати санкції, введені у відповідь на обмежувальні заходи Брюсселя.

"Ви відчуваєте цю глибину образи? Він прямо говорить: ви маєте нас просити", – заявив Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

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За словами журналіста, у такий спосіб Медведєв наполягає, що Європа має вибачитися перед Росією за підтримку України.

"До речі, Україна теж має вибачитися перед Росією за те, що та посміла захищатися. І не погодилася на окупацію Криму, Донбасу, і не пішла під російський протекторат", – зазначив він.

Глава російського уряду підкреслював, що Москва не буде першою скасовувати санкції

Глава російського уряду підкреслював, що Москва не буде першою скасовувати санкції

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

"Відчуваєте глибину образи?" Цимбалюк висміяв ультиматум Медведєва до Європи й України

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Санкції проти Росії
Особи
Роман Цимбалюк Дмитро Медведєв
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Надо ещё канализационные трубы запретить чтобы ракеты не делали
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А шо, "ответные санкции" Ка-ца-пии настолько сверхмощные? Поташ пеньку и лыко - перестали в Европу продавать? Или коварный "недоступ" хамона на рынки Лапотной?
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3
семенов Александр
семенов Александр
Цимбалюк объясняет кастрюлям , что имел в виду Медведев, Потому что кастрюли настолько тупы , что сами не могут посмотреть видео его выступления, А на видео Медвелев говорит ,о том, что кто первый вводил санкции , тот пусть первым их и отменяет, а Россия , еще подумает отменять ли свои ответные санкции .
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