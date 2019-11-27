"Відчуваєте глибину образи?" Цимбалюк висміяв ультиматум Медведєва до Європи й України

Журналіст Роман Цимбалюк висміяв ультиматум прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва щодо європейських санкцій.

Зокрема, глава російського уряду підкреслював, що Москва не буде першою скасовувати санкції, введені у відповідь на обмежувальні заходи Брюсселя.

"Ви відчуваєте цю глибину образи? Він прямо говорить: ви маєте нас просити", – заявив Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

За словами журналіста, у такий спосіб Медведєв наполягає, що Європа має вибачитися перед Росією за підтримку України.

"До речі, Україна теж має вибачитися перед Росією за те, що та посміла захищатися. І не погодилася на окупацію Криму, Донбасу, і не пішла під російський протекторат", – зазначив він.

Глава російського уряду підкреслював, що Москва не буде першою скасовувати санкції

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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